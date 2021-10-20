經濟部投審會19日召開委員會議，審查友達光電以人民幣39.95億元加碼持股中國大陸昆山廠、並對大陸友達昆山廠增資3.84億美元案。由於光電具有技術性，關鍵技術小組要求提出承諾對台灣投資，未來四年在國內研發投入400億及資本支出達新台幣910.8億元，合計投資台灣總額逾1,300億元。經此有條件的同意安排，友達將同步在兩岸擴廠。

友達光電為因應高階筆記型電腦需求，加上為保持對友達光電昆山公司經營獨立及自主性，申請以人民幣39.95億元（相當6.17億美元），間接受讓取得友達昆山公司49％股權，實行後持股比率增至100％。投審會指出，此案實行後，友達光電具有完全控制力，沒有生產技術移轉的疑慮。

友達光電也申請對友達昆山公司增資3.84億美元。投審會指出，友達申請的同時，也承諾在國內持續研發與投資，加上其前瞻研發都放在台灣，大陸昆山廠定位為台灣面板總部的代工廠，應不至有技術外流的風險。

投審會官員進一步說明，由於光電項目具有技術性，經關鍵技術小組會議審查通過的同時，友達也提出承諾，未來四年（2021～2024年）持續在國內研發、投資金額新台幣400億元，同時提出資本支出達新台幣910.8億元的計畫。投審會強調，友達對投資台灣的承諾遠高出本案預計出資的金額，並新增聘2,700人，因此同意友達的申請。

與此同時，委員會也通過另一件對大陸的投資案。同意凱基商業銀行以人民幣7.4億元（折合1.14億美元），增資大陸地區投資事業蘇銀凱基消費金融公司，從事經營消費金融相關業務。

僑外資來台投資方面，投審會新通過新加坡商SOLAR UNITED NETWORK PTE. LTD.以新台幣5.63億元，投資設立凱陽綠能控股公司，經營投資顧問業、管理顧問業、一般投資業。

對外投資部分，則通過泰金寶電通公司以2.7億美元，對外投資英屬維京群島LOGISTAR INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.，經營電子產品和通訊產品及其零組件批發業務。

(時報資訊)

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