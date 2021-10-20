受惠疫情帶動的線上／遠距教學需求延燒到2021年，全球Chromebook出貨總量繼2020年出現翻倍增長、突破3千萬台後，亦可望出現雙位數以上年增幅，不僅為台品牌廠如宏碁、華碩挹注出貨動能，聯發科亦因與Google及OEM／ODM廠合作、將旗下Arm-base處理器導入Chromebook機款，擴增在筆電市場的滲透率。
研調機構Strategy Analytics最新調查指出，2021年在蘋果、聯發科及高通等業者積極布局下，Arm-based的筆電出貨量將年增逾兩倍、在整體筆電出貨量占比達一成以上。
以筆電產品市場規模來看，Arm-based筆電2021年的市場規模，將以超過三倍年成長、達9.49億美元創新高。尤其蘋果全面替換處理器、以M1X系列大舉搶進下，將在Arm-based筆電市場占達79％的銷售規模比重。
至於聯發科，則受惠於取得導入Chromebook機款的先機，在Arm-baserd筆電的整體銷售規模占達18％、位居第二。
另一方面，高通雖透過與微軟的密切合作，投入推動Windows on Arm架構的筆電產品，不過目前僅能拿下3％占比。
Strategy Analytics認為，高通收購Nuvia的效益，最快也要到2023年才會看到成果，短期內想要提升其在Arm-based筆電的銷售規模市占，應該聚焦仍有一定出貨動能的Chromebook機款下手，與聯發科搶分非蘋筆電的市占份額。
(時報資訊)
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