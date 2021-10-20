美國首波兩階段共逾24億美元的ECF（Emergency Connectivity Fund）補助效益發酵，Chromebook急單再起，品牌廠喊搶料、搶面板，第四季筆電供需缺口恐再擴大。

由於此回Chromebook轉以中學以上的大尺寸機款為主，與下半年筆電市場的主力商用／商務型及電競等高毛利機款需求重疊，加上整體料況供應仍有兩位數幅度的缺口，恐讓筆電缺料情況在第四季加速惡化、2022年第一季仍嚴峻。

美國FCC於7月宣布將提撥總額達71.7億美元、為期一年的ECF，分批補助包括美國境內50州、哥倫比亞特區、波多黎各、關島及維京群島等地的學生、教職人員和圖書館等有教育需求的電腦、網路設備。

甫於10月中旬結束申請的兩階段申請，已投入逾24億元、補助近800萬名學生，這也連帶使得符合補助門檻的400美元以下Chromebook、筆電及平板電腦等遠距學習設備，近期再湧現急單。

下半年在商用PC市場急起直追的美系品牌戴爾，在持續積極針對商用／商務及電競等筆電產品拉貨之際，近日已要求供應鏈夥伴加速補足部分料件的供貨缺口，以因應正急速增加的Chromebook需求，尤其就目前被列為缺料之冠的電源類相關元件，單品項喊要進的料量都以單月百萬顆為單位。

供應鏈業者指出，PMIC（電源控制IC）和DDIC（面板驅動IC）相關元件供需缺口直到10月底為止，都還有高達兩位數幅度以上的差距，年底前不預期會有所改善，現在Chromebook又有急單來搶，肯定讓缺料的情況更加惡化。

另一方面，直喊Chromebook需求未退的宏碁也指出，繼前一波以小學為主力的11.6吋機款需求被滿足後，現在需求已轉向中學以上學生、尺寸擴大至15吋的機款為主，這也使得目前以商用／商務及電競等機款銷售為主的筆電市場，原本就緊缺的14吋以上面板供貨更嚴峻。

至於先前屢傳被砍單的美系大廠惠普，近期法說會中重申，對Chromebook的後市看好，但也因前一季其Chromebook出貨動能驟減，目前尚未擴大對供應鏈夥伴拉貨、優先去化庫存。

大部分研調機構在考量前一季的Chromebook市場雜音後，多已下修2021年度的全球Chrombook及筆電出貨總量，資策會產業情報研究所MIC亦認為，Chromebook本年度年增幅將收斂至10％～20％、總量低於4,000萬台，但後續仍將維持有3,000萬台以上的出貨水準，為整體筆電市場帶來相當的支撐力道。

(時報資訊)

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