金管會19日公布，為提升企業籌資彈性及效率，將開放市值逾20億元的上市櫃公司辦現金增資發行新股時可採總括申報，即一個大額度供兩年用，不用逐次申報，每次籌資時間約可縮短兩個月，加速新股進入股市的速度。目前市值符合的公司有1,245家，約占上市櫃公司家數的72％。

據證期局統計，今年因為股市表現佳，上市櫃公司可能資金需求亦大，趁股市行情好時加速籌資，所以前三季共有74件新股現增案，總募資金額1,561.6億元，無論件數與金額都遠超過去年全年，亦是近三年同期新高。

金管會開放總括申報制，最慢明年第一季即會上路，可讓企業更快速募資。同時投資人亦可更快參與現增。

金管會將預告修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，開放適用總括申報的公司有三條件，一是市值逾新台幣20億元上市櫃公司，且近三年度無違反證券法令被處分；二是最近三年辦募資沒有被退回或撤銷，且執行無重大落後或變更；三是委任承銷商最近三年輔導公司募資案沒有重大違反證券法令被處分。

至於總括申報的預定發行期間不得超過兩年；生效後首次發行額度應達申報總額度的50％。

(時報資訊)