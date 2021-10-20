台灣利率自谷底反彈？中央銀行19日代財政部標售300億元10年期公債，最高得標利率0.5％創近一年半新高，且較上一期（6月）標售結果大幅上揚0.101個百分點。券商主管認為，主要是美國聯準會（Fed）縮減購債及升息預期，引發美債殖利率新一波反彈，連動台債利率也跟著走高。
本次10年期公債標售共吸引677億元資金進場搶標，投標倍數2.26倍，符合長期以來平均水準，其中銀行業拿下61.66％最多，其次證券業標得32.67％，保險業拿到5％，票券業僅0.67％。
券商主管表示，Fed 9月利率決策會議結論，釋出11月啟動縮減購債，最快明年底升息，美債殖利率反轉走揚。儘管短期Fed還是延續寬鬆，但中長天期的公債，勢必將面對未來升息後，利率上揚的風險，殖利率反應走高。至於央行明年底前率先升息機率雖也微乎其微，但後續長天期的10年期公債，最高得標利率也同樣是易升難降居多。
觀察美債殖利率7月底、8月初明顯下滑，10年債跌破1.18％低點後緩步走高，10月以來一度又攀高至1.6％，使得這次台債10年新券標售結果，最高得標利率也反應走揚，且較前一期大幅升高。券商主管指出，儘管中長期資金還是顯現充沛，但在第三季以來短期資金分配不平均，有偏緊的情況下，閒錢偏向尋求相對穩定去處，競標10年公債的態度也較保守。
美國10年期公債殖利率從年初低於1.0％，一路攀高至3月底、4月初達1.78％（殖利率上升代表空頭）後反轉回落。
券商主管說明，台債大致上都受會到美債連動，指標10年券殖利率從去年11月26日歷史低點0.236％，上半年一度彈升至0.48％，之後跟隨美債下滑跌至0.388％，近日又受美債反彈連動，10月18日站上0.5％的一年半新高，這次10年新券最高得標利率大幅上揚，符合市場預期。
(時報資訊)
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