美國政論雜誌《美國瞭望》（The American Prospect）18日（周一）揭露，聯準會（Fed）主席鮑爾在去年10月美股崩跌前夕，拋售數百萬美元股票。由於鮑爾任期明年2月屆滿，此時陷入炒股疑雲，使他的連任之路出現變數。
《美國瞭望》引述財務揭露文件指出，鮑爾個人帳戶在2020年10月1日拋售價值100萬到500萬美元的先鋒整體市場指數基金（Vanguard Total Stock Market Index Fund）股票，時間點就在道瓊工業指數暴跌之前。去年10月美股狂瀉1,600點，跌幅約6％，寫下同年3月以來最糟單月表現。
Fed發言人對此表示，鮑爾的金融交易都符合Fed規定，且經政府道德官員核可。
根據鮑爾2020年金融申報文件，估計個人資產價值約達2,000萬到5,500萬美元。該報導指出，由於美股今年大漲，目前的身價應不只於此。
鮑爾2020年共計進行26次交易，7次賣出、19次買進，而10月1日的交易是因時間點和金額龐大，所以格外引人關注。
如今Fed官員炒股議題格外敏感。今年9月兩位地區聯準銀行總裁卡普蘭、羅森格倫被踢爆在Fed救市之際頻繁進出股市，引發外界對Fed監管不力的質疑，鮑爾當時也承諾將修改該央行內部道德規範。卡普蘭與羅森格倫隨後宣布下台。Fed副主席克拉瑞達（Richard Clarida）也傳出涉嫌內線交易。
根據Fed現行規定，Fed官員無須將資產交予保密信託（blind trust），但資深官員的行為準則要求財務操作應該讓人無可非議，官職取得的資料也不可作為個人利益所用。
在鮑爾操作股票之際，他積極呼籲國會通過第二輪新冠疫情紓困法案，當時國會與川普政府的協商正陷僵局。《美國瞭望》並且引述鮑爾的公開行程，提到10月1日當天他四度與當時的財長穆努欽談話。
(時報資訊)
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