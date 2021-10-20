美元指數回軟，帶動人民幣和新台幣強升，人民幣兌美元在岸價、離岸價19日狂飆，離岸價更是單日飆升近500個基點，突破多個關卡來到6.37元附近，創逾四個月新高。分析師表示，人民幣匯價升破6.4元重要支撐價位後，短線蓄積強勁上漲動能，近期有望上看6.35元。

新台幣方面，台股19日開高走高大漲195點，外資匯入並加大買超台股，及出口商進場拋匯，全面激勵新台幣開盤後一舉升破28元，終場收在27.935元兌1美元，創二周新高，升值8分，已連五個交易日上揚，總成交量13.935億美元。

路透引述交易員表示，美元趨疲促使客盤結匯需求及美元多頭止損爆發，推升人民幣漲幅進一步擴大。在岸價19日一舉衝破6.4元整數價位，單日上漲347個基點收在6.3998元，創下6月16日以來的逾四個月新高。

離岸價19日早盤先升破6.4元，夜盤繼續走升，最高飆升497個基點至6.3787元，匯價升至四個月高點。截至19時，離岸價回跌至6.3840元，漲幅0.68％。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，總體來看，大陸房地產風險與供電趨緊導致第三季經濟增長放緩的利空已然消化，全年GDP年增率8％的目標應可實現，成為推升人民幣匯價的助力。但他認為，人民幣19日的狂飆只是曇花一現，匯價升破6.4元後，人行將適時出手遏制升勢。

台幣方面，匯銀主管表示，台股19日重拾攻勢上漲1.17％，站上16,900點整數，帶動新台幣升勢明顯。且外資轉匯入資金，加大買超台股新台幣110億元，出口商趕緊進場拋匯，齊力推高新台幣盤中一度升逾1角。

匯銀主管指出，根據央行統計主要貨幣對美元匯率升貶幅，今年以來至10月19日止，美元指數雖上漲4.07％，但人民幣仍升值2.18％，取代新台幣成為最強亞幣，新台幣也上揚2.05％，是唯二升值的主要貨幣，其他星幣下跌1.73％、歐元重挫5.23％、菲律賓披索大貶5.35％、韓元狂洩7.84％、日圓慘摔9.58％。

新台幣已連五個交易日升值，進口商順勢進場撿便宜買匯，縮小部份升幅。匯銀主管認為，短線市場情緒偏正向，若股市維持上攻，進一步站上「萬七」，且外資匯入方向也不變，新台幣將有機會重返27元常態。（相關新聞見A3、A10）

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