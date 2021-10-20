受惠美高科技股財報優於預期，那斯達克指數重回所有均線，台股19日收復月線16,779點，電子股更是百花齊放，包括ABF載板三雄、晶圓代工、車用電子、IP矽智財及第三代半導體股同步大漲。法人指出，加權指數有望收復萬七，再朝季線17,088點挑戰，成交量能否擴大，將是多方的觀察重點。

19日美股早盤，三大指數持續開高，台積電、聯電ADR亦續彈逾1％，有助於台股攻堅。美超級財報周登場，預期Netflix、特斯拉業績大好，推動那斯達克指數18日上漲0.84％，收復所有均線。

台股亦將於11月中旬公布第三季財報，在基本面護體下，台股19日由ABF載板三雄欣興、景碩、南電帶頭衝，台積電也重回600元整數關卡，推升上市電子指數上漲1.85％，收在803.36點，其中電子零組件、光電及半導體三大電子分類指數漲幅逾2％。

台股19日終場上漲195.21點，收在16,900.67點，成交值為2,697.92億元，但並未達20日均量標準，攻擊訊號稍顯不足，現股當沖比43.35％，中華化、萬海、智原、漢磊、美琪瑪及越峰等當沖比逾74.59～83.69％。

三大法人19日買超165.49億元，其中，外資延續前三日買超氣勢，再度加碼110.8億元，投信及自營商則分別買超16.15億元、27.83億元，自營商權證避險買超10.77億元。信用交易融資餘額小增2.3億元至2,457.44億元，融券則回補2,029張至58.99萬張。

康和證券投資總監廖繼弘觀察，本波台股的反彈氣勢由電子股領軍，15日上市電子指數在台積電帶領下，早已較大盤提前收復月線，宣告電子股為本波的交易重心。同時，台股月K線測試12月均線後抽腳反彈，下方買盤強勁，中長期雖因月KD下彎需要調整，但中長多趨勢不變。

統一投顧董事長黎方國表示，美台超級財報周啟動，預估科技大廠都能繳出亮眼的成績單，看好半導體族群包括晶圓代工、設備廠及矽晶圓等，此外，五倍券及塑化股基本面走揚，亦可注意。

群益期貨協理許績慶表示，第三季以來市場擔心停滯性通膨使得台股走跌，惟依據過去歷史經驗，溫和通膨對股市有利，今年新台幣與台股未同步股匯齊揚，外資賺到匯率但賠了台股資本利得，被迫轉向印度等股匯齊揚國家布局，是今年以來外資頻頻減碼台股的主因；至於內資因無匯率考量，投信、八大公股行庫趁勢扛起台股的多頭大旗，建議投資人跟著內資的腳步布局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意