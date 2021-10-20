根據《財訊》報導，今年以來各種極端氣候造成的災害，使碳中和議題討論度大增，也使得減碳成為全球各大企業迫切努力的目標。中鋼於日前宣布將與中油、長春化工（以下簡稱長春）合作夥伴推動「鋼化聯產」，也讓長春12年磨一劍的碳中和技術—利用麥寮廠排放的CO2（二氧化碳）生產醋酸的製程已成功量產，再次受到關注。

日前長春集團總裁林書鴻在松江路總部接受《財訊》雙週刊專訪，一路從減碳計畫、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、赴美投資設廠的最新進度，暢談到未來對中國，以及對新能源市場發展的觀察，以下為專訪內容：

問：碳中和成為趨勢，長春如何與中鋼、中油合作鋼化聯產計畫？

答：長春10多年前已著手研究減碳技術，最後終於12年磨一劍，利用麥寮廠排放的CO2製造出醋酸，經過多次改良，目前已能穩定年消化12萬噸CO2，量產出60萬噸醋酸。這項技術為全球首創，但我們還在研究，未來生產醋酸的量還可以再增加，也計畫將在高雄大社工業區內新蓋一座產能70000噸的電子級CO2工廠，供半導體產業需求。

長春把CO2製成醋酸的技術是向伊士曼柯達買的，但當初花了超過130億元蓋的醋酸廠也是一直虧本，後來經過製程調整，現在用捕捉來的CO2做醋酸才划得來，終於有競爭力可以生存下來了。不過，長春很多的技術都不申請專利，申請的話，技術就會外洩了，這是營業祕密，畢竟日本與歐洲的大廠，特殊技術也不會申請專利。

用CO2轉化成醋酸 技術獨步全球

問：與中鋼、中油合作鋼化聯產的優勢在哪裡？

答：中鋼與中油最近都積極投入推動碳中和計畫，兩大公司持有很大量的CO2與CO（一氧化碳），希望以化學方式轉變為化學材料。中油預計要將回收的CO2做成醋酸，以及甲醇和乙烯。

但無論是中鋼還是中油，長期建置過程也有成本，最要緊是將來希望利用氫氣，成本多少會受到影響，但是如果成本划得來，當然要大大做。於是最近大家交換許多可行性意見，目前還在討論中。

問：長春針對碳中和趨勢，還有哪些規畫？

答：一般鍋爐煙囪煙路內含有13%的CO2，目前在高雄大發廠與清華大學大聯盟計畫合作，建立一座碳捕捉試驗工廠，自2018年起試驗工廠開車改良多次，已能捕捉純度99%的工業級CO2。現階段正在觸媒篩檢中，希望能捕捉到適中的觸媒，確立工業化生產流程。

(時報資訊)