根據《財訊》報導，今年以來各種極端氣候造成的災害，使碳中和議題討論度大增，也使得減碳成為全球各大企業迫切努力的目標。中鋼於日前宣布將與中油、長春化工（以下簡稱長春）合作夥伴推動「鋼化聯產」，也讓長春12年磨一劍的碳中和技術—利用麥寮廠排放的CO2（二氧化碳）生產醋酸的製程已成功量產，再次受到關注。
日前長春集團總裁林書鴻在松江路總部接受《財訊》雙週刊專訪，一路從減碳計畫、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、赴美投資設廠的最新進度，暢談到未來對中國，以及對新能源市場發展的觀察，以下為專訪內容：
問：碳中和成為趨勢，長春如何與中鋼、中油合作鋼化聯產計畫？
答：長春10多年前已著手研究減碳技術，最後終於12年磨一劍，利用麥寮廠排放的CO2製造出醋酸，經過多次改良，目前已能穩定年消化12萬噸CO2，量產出60萬噸醋酸。這項技術為全球首創，但我們還在研究，未來生產醋酸的量還可以再增加，也計畫將在高雄大社工業區內新蓋一座產能70000噸的電子級CO2工廠，供半導體產業需求。
長春把CO2製成醋酸的技術是向伊士曼柯達買的，但當初花了超過130億元蓋的醋酸廠也是一直虧本，後來經過製程調整，現在用捕捉來的CO2做醋酸才划得來，終於有競爭力可以生存下來了。不過，長春很多的技術都不申請專利，申請的話，技術就會外洩了，這是營業祕密，畢竟日本與歐洲的大廠，特殊技術也不會申請專利。
用CO2轉化成醋酸 技術獨步全球
問：與中鋼、中油合作鋼化聯產的優勢在哪裡？
答：中鋼與中油最近都積極投入推動碳中和計畫，兩大公司持有很大量的CO2與CO（一氧化碳），希望以化學方式轉變為化學材料。中油預計要將回收的CO2做成醋酸，以及甲醇和乙烯。
但無論是中鋼還是中油，長期建置過程也有成本，最要緊是將來希望利用氫氣，成本多少會受到影響，但是如果成本划得來，當然要大大做。於是最近大家交換許多可行性意見，目前還在討論中。
問：長春針對碳中和趨勢，還有哪些規畫？
答：一般鍋爐煙囪煙路內含有13%的CO2，目前在高雄大發廠與清華大學大聯盟計畫合作，建立一座碳捕捉試驗工廠，自2018年起試驗工廠開車改良多次，已能捕捉純度99%的工業級CO2。現階段正在觸媒篩檢中，希望能捕捉到適中的觸媒，確立工業化生產流程。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：