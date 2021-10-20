減稅大禮來了，明年5月報稅適用；英國最快年底升息，英鎊急漲；台股上攻，法人大買半導體股及財報績優股；16檔車電股催油門，超車大盤漲逾2％；記憶體冬天已至，大摩降評記憶體雙雄。以下為今(10/20)日財經懶人包：
▲基本生活費提高1萬 229萬戶受惠
財政部19日公告，2021年度每人基本生活所需費用金額為19.2萬元、年增1萬元創史上最大增幅，民眾在2022年5月申報綜合所得稅時即可適用。
以適用基本生活費減稅優惠的四口之家而言，因2021年度基本生活費提高1萬元，四人減稅額度合計比前一年多4萬，適用綜所稅5％、12％、20％而言，2022年報稅可多節稅2千元、4,800元、8千元。
基本生活費抵稅額度的速算公式為「申報戶人數×基本生活費－免稅額－六大扣除額」。依2021年度標準，70歲以下者免稅額為每人8.8萬元、70歲以上者每人免稅額則為13.2萬元。至於2021年度六大扣除額包括標準扣除額12萬元（配偶合併申報則為24萬元）或列舉扣除額，還有儲蓄投資27萬元、身心障礙每人20萬元、教育學費每人2.5萬元、幼兒學前每人12萬元、長期照顧每人12萬元等特別扣除額。
▲英國最快年底升息 英鎊急漲
根據德意志銀行發布的最新調查指出，美國聯準會（Fed）與歐洲央行（ECB）將維持略傾鴿派貨幣政策一段時間。相較之下，英國央行則可能最先升息。
英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）日前釋出迄今最明確暗示，聲稱英國將採取行動，以因應不斷攀升的通膨。
目前市場押注英國央行將在12月例會把基準利率調升到0.45％左右、至於到明年6月利率可能升高到0.95％。受到英國央行可能在年底升息激勵，英鎊兌美元周二（19日）應聲走升到1.3781的1個月高點。
▲法人大舉買超14檔財報績優股
亞股19日整體表現多跟隨美股反彈行情腳步，推升外資再出現百億元以上買超，三大法人同步回補買超164億餘元，鎖定上半年獲利績優、且第三季營收季增一成以上績優股，第三季獲利看旺，包括玉晶光（3406）、智原（3035）等14檔個股，19日一口氣獲法人買超1億元以上。
14檔個股包括：玉晶光、晶宏、智原、聚積、世界、晶焱、欣銓、天鈺、南電、聯詠、矽力-KY、瑞昱、景碩、台積電等。法人表示，上述個股以半導體居多，另分散在PCB、光學鏡頭股等類股。
此外，多檔半導體重量級個股包括祥碩、封測龍頭日月光投控、聯發科、股王矽力-KY、台積電、聯電等，19日都約上漲1％～5％，帶動半導體類股指數收409.82點上漲2.03％，接下來將蓄勢挑戰季線410.42點，其他所有均線都已收復，表現強於大盤，更扮演台股19日大漲195點、站上16,900點大關的重要功臣。
▲16檔車電股催油門 超車大盤
台股19日盤面上，多檔車電概念股齊揚，包括車王電（1533）、為升（2231）等強攻漲停外，還有如胡連（6279）、台半（5425）、同欣電（6271）等共16檔漲逾2％，勝過大盤的漲幅1.17％，可謂氣勢如虹。
雖然本土投顧龍頭報告指出，正向看待鴻海電動車布局，惟短期挹注有限。儘管如此，電動車題材效應外溢至其他車電股，包括車王電、朋程、為升、德微、強茂、胡連、台半、同欣電、同致、台達電、富鼎、順德、敬鵬、定穎、怡利電、宏致等16檔，19日漲幅紛紛超車大盤、在2.72％以上，成交量表現也多呈日增，同樣勝過大盤。
此外，全球多國相繼打造「鋰電池國家隊」，而台版MIH聯盟成形，相關固態電池研發小組碩禾（3691）、中碳（1723）及興櫃榮炭（6555）成關鍵「敲門磚」，市場對電動車電池概念股熱情再起，電池國家隊題材爆棚。
▲寒冬來襲 大摩降評記憶體雙雄
摩根士丹利證券直言記憶體冬天已至，需求與庫存等多項產業逆風持續惡化，半導體產業分析師顏志天判斷，NOR Flash報價本季觸頂反轉，2022年供需缺口將進一步收窄，降評旺宏（2337）、華邦電（2344）至「劣於大盤」，推測合理股價分別降到30與21元。
大摩強調，目前看來，記憶體確實面臨下行循環，問題的重點絕非難以預料的「何時復甦」，而是要關注股價目前反映了多少利空？
儘管大摩不認為NOR Flash價格會在2022年上半年崩塌，然強調旺宏、華邦電過往處在報價下滑期間時，股價淨值比通常會低於一倍。以獲利表現來看，外資估算，旺宏2021年每股純益5.56元，2022、2023年逐年下滑至4.91與4.25元；華邦電則是從2021年的3.61元，連年降至3.07與2.41元，雙雄每年獲利衰退幅度都超越雙位數。
(時報資訊)
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