大雪梨地區重啟，墨爾本解封時間提前之下，雪梨等大城的信心指數上升，澳盛銀行（ANZ）指出，澳洲上周消費者信心上揚1.3％寫下連六升。另外隨著長達100多天的封城結束，新南威爾斯省的消費支出明顯反彈，據澳洲聯邦銀行（CBA）公布的資料，截至10月15日當周，該省信用卡支出增加12.3％，帶動全澳信用卡支出增長6.2％。

(時報資訊)

#雪梨 #解封 #澳洲

主要市場指數

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南韓KOSPI
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香港恆生
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上證指數
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英國FTSE
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法國CAC
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