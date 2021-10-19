印尼央行19日宣布，基準7日附買回利率續留在3.5％的歷史低點符合預期，連續八個月按兵不動。央行聲明指出，做此決策除了要繼續穩定印尼盾之外，另一方面旨在支撐經濟復甦，靠出口、消費及投資活動增強的加持，印尼第三季經濟明顯升溫。拜經濟逐漸脫離疫情衝擊之賜，印尼第二季GDP擴張7.1％。
(時報資訊)
印尼央行19日宣布，基準7日附買回利率續留在3.5％的歷史低點符合預期，連續八個月按兵不動。央行聲明指出，做此決策除了要繼續穩定印尼盾之外，另一方面旨在支撐經濟復甦，靠出口、消費及投資活動增強的加持，印尼第三季經濟明顯升溫。拜經濟逐漸脫離疫情衝擊之賜，印尼第二季GDP擴張7.1％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：