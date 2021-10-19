印尼央行19日宣布，基準7日附買回利率續留在3.5％的歷史低點符合預期，連續八個月按兵不動。央行聲明指出，做此決策除了要繼續穩定印尼盾之外，另一方面旨在支撐經濟復甦，靠出口、消費及投資活動增強的加持，印尼第三季經濟明顯升溫。拜經濟逐漸脫離疫情衝擊之賜，印尼第二季GDP擴張7.1％。

(時報資訊)

#印尼央行 #GDP #匯率 #經濟

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