達新工業（1315）19日公告辦理現金減資完成資本額變更登記，依今年第二季合併財報來看，現金減資前，公司實收股本13.86億元，每股淨值85.98元；現金減資後，實收股本9.9億元，每股淨值120.25元。

(時報資訊)

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