東生華（8432）19日宣布，旗下新複方新藥RETA19獲衛福部審查通過，預計11月領取藥證後進入健保核價階段，該藥將能大幅降低高血脂健保藥物給付支出的龐大壓力。

東生華指出，新複方新藥RETA19為市場上Statin類固定劑量複合型藥品，主要適用於需要高強度的降血脂藥品的病人族群，藉由帶給病人更好的服藥順從性來有效控制高血脂的狀況，預估每年能造福3萬名以上的高血脂患者。

高血脂患者所服用以Statin為基礎的固定劑量複合型藥品，約占整體降血脂藥品市場的15％，同時在處方量上仍維持每年10％的成長。RETA19取得藥證後將進入健保價審核，若順利通過健保價，將能大幅降低高血脂健保藥物給付支出的龐大壓力。

(時報資訊)

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