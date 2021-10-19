大陸國家主席習近平表示，要把握數位經濟發展趨勢和規律，推動大陸數位經濟健康發展。要糾正和規範發展過程中損害群眾利益、妨礙公平競爭的行為和做法，強調要防止平台壟斷和資本無序擴張，依法查處壟斷和不正當競爭行為。
新華社報導，習近平是在18日下午出席中央政治局就推動我國數字經濟健康發展進行第34次集體學習時做上述表示。
報導稱，習近平表示，要加強關鍵核心技術攻關，牽住自主創新這個「牛鼻子」，儘快實現高水準自立自強。此外，要完善數位經濟治理體系，健全法律法規和政策制度，提高大陸數位經濟治理體系和治理能力現代化水準，把監管和治理貫穿創新、生產、經營、投資全過程。
習近平表示，要明確平台企業主體責任和義務，建設行業自律機制。同時，要加快新型基礎設施建設，加強戰略布局，加快建設高速泛在、天地一體、雲網融合、智慧敏捷、綠色低碳、安全可控的智慧化綜合性數位資訊基礎設施。要全面推進產業化、規模化應用，重點突破關鍵軟體，推動軟體產業做大做強，提升關鍵軟體技術創新和供給能力。
習近平此前在2021年世界互聯網大會烏鎮峰會致賀信中才提到加速數位經濟步伐。他當時表示，大陸將激發數位經濟活力，增強數位政府效能，優化數位社會環境，構建數位合作格局，築牢數位安全屏障，讓數位文明造福各國人民。
(時報資訊)
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