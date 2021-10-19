漢達生技（6620）19日宣布，旗下治療治多發性硬化症藥505(b)(2)新藥TascensoTM ODT（即HND-020），於美國時間10月18日通過FDA新藥查驗登記申請（New Drug Application, NDA）審查，有機會搶攻全美逾15億美元市場，創辦人暨董事長劉芳宇表示，目前正積極以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，加速藥品上市。

總經理陳俊良表示，TascensoTM ODT有0.25毫克及0.5毫克兩種劑量，均獲得美國FDA暫時許可（Tentative Approval）。暫時許可是指因藥品尚有相關專利或市場專屬權等爭議，但FDA就藥品上市申請已經得出結論，認為已符合FDA規範的品質、安全性及有效性等標準，FDA就會先核發「暫時許可（Tentative Approval）」。等到專利或市場專屬權之爭議獲得解決後，藥廠即可跟FDA申請換成「最終核准（Final Approval）。

漢達的TascensoTM ODT是改良諾華製藥（Novartis）的暢銷藥品「GilenyaR Capsules」，漢達以獨立研發之藥物製劑技術將GilenyaR原本吞嚥困難的膠囊劑型改良為易吞嚥服用、不具苦味且具較佳安定性的口溶速崩劑型。

根據諾華製藥2020年年報刊載資訊，GilenyaR於2020年之全球市場銷售金額為30.03億美元（美國市場15.62億美元，美國以外市場14.41億美元）。

劉芳宇表示，短期內漢達將以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，通過強而有力的經銷夥伴，推動TascensoTM ODT未來在美國成功上市銷售。

多發性硬化症起因於中樞神經系統發炎及髓鞘受傷。髓鞘是包在神經周圍的一種絕緣物質，若髓鞘受傷，神經脈衝便無法迅速有效地傳送下去；這個發炎的過程在腦及脊髓中會引起不同的症狀，例如視力喪失、麻木感、無力、步履不穩、複視、疲倦、怕熱、癱瘓、脖子彎曲時引發觸電感等。漸進型的多發性硬化症患者，這些症狀會以緩慢的速度逐漸惡化，病患在病程發展過程中，口腔和咽喉的神經受損而造成病患常有吞嚥困難症狀。

由於目前市面上尚無治療多發性硬化症之口溶速崩劑型藥物，法人看好漢達TascensoTM ODT的利基，預估今年第四季或明年第一季即有機會授權銷售，並可望有至少三成以上的分潤，為營運吃下大補丸。

(時報資訊)

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