因應中央疫情指揮中心日宣布國際空運場站出境開放飲食，桃園國際機場已完成出境區域餐廳重新開放內用相關整備及動線規劃，旅客自19日起出境可飲食，惟入境餐飲仍維持不提供內用，在兼顧有效防疫管理前提下，提供便利的餐飲服務。

機場公司表示，觀察自10月上旬起，國內疫情漸趨平穩，指揮中心及各縣市陸續放寬餐廳內用標準、雙鐵車站亦解除飲食限制。考量出境旅客及機場工作人員飲食需求，交通部依據行政院指示，依中央流行疫情指揮中心分階段鬆綁管制措施原則，放寬大眾運輸場站飲食。

機場公司在配合整體防疫策略及兼顧旅客飲食需求下，依衛福部公告之「餐飲業防疫管理措施」辦理開放出境區域餐廳及美食街餐飲內用服務，同時維持顧客實聯制、航廈入口處量體溫與手部消毒、設置隔板或加大座位間距、非飲食時仍全程配戴口罩、持續定時清消等措施，確保用餐安全無虞，在帶來方便外也落實防疫安全。開放首日前往餐廳內用顧客均遵守防疫指引，秩序良好。

值得注意的是，對於入境人員，機場公司遵照規定，航空公司機組員、高風險國家旅客、非高風險國家旅客入境後循指定動線離開機場，不得在機場內飲食；機場公司將嚴格分流管制，避免交錯降低染疫風險。

(時報資訊)