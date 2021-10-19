大陸工信部新聞發言人、運行監測協調局局長羅俊傑19日表示，目前大陸5G基站數達115.9萬個，5G終端連接數達4.5億戶，千兆光網具備覆蓋超過2億戶家庭的能力。

此前，工信部公布資料顯示，大陸國內5G手機終端連接數已達4.19億戶，今年8月，當月消費者戶均移動互聯網接入流量已高達13.73GB，年增22％。

《北京日報》報導，大陸5G用戶數快速擴大，網路建設和應用不斷推進，新興業務對電信業務拉動作用持續顯現。今年1至8月按照上年不變價計算，大陸國內電信業務總量為1兆932億元（人民幣，下同），年增27.5％。

值得注意的是，當期三家基礎電信企業積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算等新興業務，共完成新興業務收入1491億元，年增28.1％，增速較1至7月提高0.6個百分點。其中，雲計算和大數據收入年增速分別達98％和34.8％。

今年大陸行動電話使用者規模穩中有增，5G使用者規模快速擴大。截至8月末，三家基礎電信企業的行動電話用戶達16.26億戶，比上年末淨增3205萬戶。其中，5G手機終端連接數達4.19億戶，比上年末淨增2.2億戶。

與此同時，消費者使用的移動網路流量也在大幅增長。1至8月，大陸國內移動網路累計流量達1420億GB，年增36.7％。在8月，當月戶均移動網路接入流量達到13.73GB，年增22％，比上年底提高了1.81GB。

(時報資訊)