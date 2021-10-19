德國純網銀N26在最新一輪募資中募得9億美元，將預估市值推向90億美元，超越德國第二大上市銀行商業銀行（Commerzbank）。N26創辦人兼執行長塔言索（Maximilian Tayenthal）預告，N26預備在未來12至18個月內上市。

股東包括矽谷創投家席爾（Peter Thiel）及李嘉誠的N26在最新一輪募資獲得美國對沖基金Third Point、Coatue投資管理公司及Dragoneer投資，募資總額幾乎是上一輪募資的3倍。

最新一輪募資所得將用來擴充人力，預計在全球招募1千人，並發展加密貨幣交易及其他新服務。

2013年創立的N26是歐洲數一數二的金融科技新創公司，透過手機應用程式提供近乎零手續費的金融服務，挑戰傳統銀行。歐洲同類型新創業者還包括Revolut及Monzo，但預估市值都不及N26可觀，就連德國商業銀行市值88億美元也輸給N26。

(時報資訊)

#德國 #網銀 #N26 #加密貨幣

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