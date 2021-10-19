全球晶圓代工龍頭台積電繳出相當亮眼的第三季財報，毛利率51.3%也接近財測高標，許多外資給出的股票評級也給予「買進」、「優於大盤」，目標價最高為高盛的1014元，，但最看衰的摩根士丹利證券最新報告指出，台積電晶圓產能緊繃將維持到2022年，但預期半導體前景處於下行周期，維持「中立」評級，目標價580元。
台積電公布第三季財報，合併營收4146.7億元，季增11.4%、年增16.3%%，創新高紀錄；毛利率升至51.3%；單季稅後純益1562.6億元，季增16.3%，同創高；營業利益率41.2%，每股純益則是來到6.03元，整體數據提升，主要受惠於更好的後段製程獲利能力及技術組合。
台積電第四季財測，合併營收將達154-157 億美元，季增 3.5-5.5%，續創新高紀錄；毛利率估達 51-53%；營益率 39-41%；以美元計價，全年營收將成長 24%。
台積電總裁魏哲家表示，3奈米製程(N3)量產首年有許多新產品設計定案，預計2021年下半年試產，2022年下半年量產。由於製程上更為複雜，須要採用更多新設備，到時候成本一定比5奈米製程高，預期2023年第一季將明顯貢獻營收，強化版的3奈米製程(N3e)量產則是預定在3奈米推出一年後。
根據摩根士丹利最新研究報告指出，台積電3奈米製程的成本與時間是一大挑戰，市場必要下修台積電3奈米的投資回報率，這也是維持股票評級的主因。
報告強調，台積電N3e 為N3的延伸，預計1年後推出，這引發投資人擔憂，因為傳聞N3e採用的極紫外光(EUV)光罩從24 層降到 20 層，是N3的低階版，雖然台積電不願評論，但外資引用設備商訊息來看，N3誤差對所有投片客戶量產太小，台積電透過額外製程解決問題成為N3b製程，但N3b成本太高、進而推升報價，客戶可能無法接受。
至於車用晶片，台積電第三季營收季增僅5%，預期第四季持平，並認為馬來西亞疫情獲得控制，預計在年底前當地的MCU供應將恢復運作，舒緩整體成熟製程緊繃需求。
報告指出，台積電N3晶圓每片報價須高於2.5萬美元，比5奈米製程高出65%~70%，才能獲得回報，加上N3b 成本高、2022 下半年產量小，台積電預計採用N3e為主力，大概還要花1年時間，預期 N3將為台積電帶來另一階段獲利成長的時程可能過早，認為2023年N3毛利率可能低於40%。
台積電面對外界質疑擴大資本支出將影響毛利率，指出該公司的獲利能力6個因素主要是：領先的技術發展和量產、產品定價、降低成本、產能利用率、技術組合、以及不可控的匯率。台積電認為，長期維持50％以上毛利率是可達成的。台積電指出，在5G和HPC相關應用的產業大趨勢下，半導體潛在需求面臨結構性提升，為了滿足未來幾年對先進製程和特殊製程需求不斷提升的情況，2021年資本支出約為300億美元。
(時報資訊)
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