美國9月消費者物價指數（CPI）續攀高，年增率5.4%，比8月還高0.1%，顯示通貨膨脹壓力仍持續影響美國經濟，有「華爾街狼王」之稱的知名投資大亨Carl Icahn就警告，政府過度印鈔與通膨持續上升，將讓美股陷入困境。
CNBC報導，Carl Icahn針對目前金融環境發表看法，他說：「我真的認為，我們前進的路線、印鈔及陷入通貨膨脹的方式都會發生危機，如果你環顧四周，你會發現周圍都是通貨膨脹，我不知道你該如何應付這樣的局面。」
不僅如此，Carl Icahn警告，市場總有一天需要為實施這些政策付出代價，但他不願意對市場時機進行預測。
報導指出，新冠肺炎疫情肆虐全球，美國政府採取史無前例的經濟刺激政策應對，總金額已花費數兆美元，但在無節制的寬鬆政策下，央行的負債表已經暴增超過3兆美元，而政府也撥出5兆美元的經費幫助人民度過難關。
事實上，目前市場不斷傳出空頭疑慮，美國銀行日前發布報告示警，「由於聯準會將在明年調整政策，因此投資者不應該認為今年的牛市會延續到明年，2022年對於股市來說，將會是艱難的一年。」
大和資本市場美國公司首席分析師Michael Moran也說：「供應鏈瓶頸、勞動力短缺及超寬鬆的財政政策，將形成一場完美的風暴。」Visa首席分析師Michael Brown則表示，高通貨膨脹將侵蝕消費者的實際購買能力，並限制消費者支出與GDP成長。
(時報資訊)
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