看好高階IT面板需求，友達（2409）經投審會核准，向友達昆山之合資方購買其所持有之49％股權，友達昆山成為100％持股之子公司。友達強調，公司於台灣維持穩定的資本支出，未來4年（2021年至2024年） 資本支出估計將達到910.8億元。
近年來AIoT發展趨勢及疫情所催生的新常態，加速產業數位轉型並造成全球市場劇變。友達把握產業結構性改變契機，以健全的財務體質為基礎，採取「雙軸轉型」策略，持續提升公司與產品價值。在Smart Investment的原則下，優先將資金投注優質產能和技術，透過資源最佳化配置以達到高值化和加值的目標。 友達表示，在顯示器製造生產方面，除了立足於台灣，友達也在中國大陸、新加坡等地擁有製造基地，配合客戶需求做適度的產能擴充，將產能做最佳化調配。如今年對於昆山廠LTPS產能的擴充，係沿用既有技術和既有廠房，期以提升整體筆電面板產能，以因應後疫情時代持續強勁的IT面板需求，並鞏固友達在高階筆電面板全球市占率。
因應疫後市場對高階IT面板需求不減，經投審會核准，將向友達昆山之合資方購買其所持有之49％股權（交易金額人民幣39.55億元）。待股權交易完成，友達昆山將為友達100％持股之子公司。此外，亦將對友達昆山現金增資以支應LTPS筆電面板產能擴充之資金需求（增資額度3.84億美元），用以進一步拉升產能達到月產能4.7萬片的目標。
同時友達強調深耕台灣，持續擴充在台灣的產能，擴大技術研發、人才培育與專利佈局能量，並延攬在地優質人才創造就業機會，現有員工總數超過2萬人，人數排名在科技業名列前茅。友達於台灣維持穩定的資本支出，未來4年 資本支出預計將達910.8億元，其中包括用於擴充台中8.5代和6代AHVA高階技術產能。此外，持續每年100億元規模的研發投入，致力於前瞻技術及產能技術升級，以提供「台灣製造」面板，支持國際品牌客戶進行全球市場銷售。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：