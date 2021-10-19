台股今(19日)開高走高，終場收在16900.67點，大漲195.21點，收復月線，三大法人同步買超，其中，外資買超110.9億元最多，且連續4個交易日買超，在買超前10大個股中，前3名由友達、彩晶、群創3檔面板股包辦，共掃貨逾5萬張，外資也大買華航、長榮航2檔航空股，買超1.3萬張。
美科技股周一走揚，台股今(19日)開高走高，晶圓雙雄帶頭衝，台積電尾盤站上600元，上漲10元，漲幅1.69%，終場加權指數以16900.67點作收，大漲195.21點，成交值2653億元，三大法人同步買超，其中以外資及陸資買超110.91億元最多，自營商買超38.59億元，投信也買超14.92億元，合計買超164.42億元。
觀察外資買超前10名個股，依序為友達、彩晶、群創、聯合再生、國泰智能電動車、華航、長榮航、中壽、台積電、元大台灣50，買超前3名全是面板股，共買超友達2萬1451張，買超彩晶1萬4617張，買超群創1萬4586張，其中，買超第1名友達，外資已連續4日買超，今日收在17.6元，漲幅2.03%。
2檔航空股也全都上檔，分別買超華航7296張，買超長榮航5712張。
至於外資今日賣超前10名則依序為華邦電、旺宏、中纖、台泥、中鋼、期街口布蘭特正2、大同、光寶科、鴻海、新光金。
(時報資訊)
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