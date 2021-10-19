記憶體品牌十銓科技（4967）於19日發表T-FORCE VULCAN DDR5桌上型電競超頻記憶體，延伸DDR4簡約俐落設計，本體採用鋁合金一體成形沖壓製程，以大面積光影流線造型為主，搭配多角度線條勾勒整體視覺呈現，以展現VULCAN DDR5獨特風格。
最高規格提供雙通道的32GBx2，及頻率可達5,200MHz，兼具美型和效能的T-FORCE VULCAN DDR5 將引領超頻嶄新世代。T-FORCE VULCAN DDR5桌上型電競超頻記憶體於日前十銓科技2021線上發布會首度亮相，即獲得全球電競及超頻玩家高度期待。
VULCAN DDR5電競超頻記憶體採用專業導熱矽膠加強散熱片與記憶體之間的結合，強化電源管理晶片散熱設計，從上而下完美導流，迅速帶走熱源，讓記憶體維持最佳的工作溫度及運作更穩定。
在規格上提供4,800MHz及5,200MHz的頻率與單支16GB、32GB或是雙通道的16GBx2、32GBx2的套組，滿足消費者全方位追求飆速需求。VULCAN DDR5電競超頻記憶體經過完整相容性與可靠度測試，將為全球電競玩家及超頻專家搶先提供強悍效能。
在迎來全新的DDR5世代之際，T-FORCE VULCAN DDR5電競超頻記憶體支援最新的Intel XMP 3.0一鍵超頻技術、搭載電源管理晶片以及具有On-die ECC除錯機制，讓系統穩定而且更有效率的運用電力，提供更好的效能及穩定的運算，VULCAN DDR5猶如火神發威，將橫掃嶄新世代。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：