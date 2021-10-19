英飛凌科技股份有限公司（FSE：IFX/OTCQX：IFNNY）推出SLS37 V2X硬體安全模組（HSM），一款適用於車聯網（V2X）通訊的隨插即用安全解決方案。SLS37 V2X HSM是建立在高度安全、防竄改的微控制器，專為滿足V2X應用中車載資通訊控制單元的安全需求所定制，能夠保障完整性以及訊息的真實性，同時保護發送者的隱私。HSM已通過未來預期將成為歐洲V2X系統強制要求的Common Criteria EAL4+認證。
隨著電氣化、自動駕駛和聯網汽車等發展趨勢，汽車中無論有線或無線的通訊介面數量與日俱增。然而，這樣的發展也帶來新的挑戰，因為這些通訊通道創造了新的攻擊面，增加了系統的脆弱性。為支援保護乘客與其資訊的安全性，全面性的安全概念變得更為重要。
在V2X主機環境內，分立的HSM協助系統整合，能夠同時滿足高效能與高安全性這兩項相互衝突的需求。因此，SLS37 V2X HSM的工作範圍著重於需要高安全性的任務，例如金鑰儲存以及傳出訊息的簽名檔生成。這免除了執行Linux作業系統的主機處理器和應用軟體的安全認證負擔，以及對傳入訊息安全性相關度較低但是對性能要求很高的驗證。
除了車載資通訊控制單元之外，SLS37 V2X HSM的目標應用還包括路側單元或其他適用於V2X通訊的基礎設施。解決方案支援所有主流汽車憑證管理系統，包括SCMS、CCMS和ESPS。其寬廣的供應電壓範圍介於1.6V至3.6V之間，配備高達10MHz的高速SPI介面，符合AEC-Q100嚴苛的汽車應用要求。
英飛凌的完整主機軟體套件，使得SLS37 V2X HSM成為隨插即用解決方案。個人化概念深植於硬體層面並應用於安全且經過認證的製造環境內，並可在最大程度上省去客戶管理金鑰的工作，同時提供產品生命週期中最大限度的安全性。
複雜的個人化概念則可利用晶片專屬、客製的認證和金鑰，實現易於使用的供應商驗證、配對，和傳輸保護，以及現場安全更新。作為獨立的安全晶片，SLS37也為平台開發提供擴充能力，能夠根據不同的安全需求涵蓋不同地區。
(時報資訊)
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