光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（SIX: AMS）日前擴展了旗下的3D感測產品組合，新推VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）模組Bidos P2433 Q。得益於艾邁斯歐司朗的Bidos P2433 Q等元件，各種手勢都可以被更可靠且準確地捕捉到，因此基於3D感測技術的應用將極大受益，比如機器視覺、臉部識別、擴增現實和虛擬實境（AR/VR）等。其緊湊的封裝還讓客戶在設計上具有一定的靈活性。
對於AR/VR設備及其他3D領域應用而言，緊湊輕便的設計至關重要，因為這能大幅提升用戶體驗。
在3D感測市場，VCSEL憑藉表現優秀的光束品質、成本效率和簡單的設計而備受青睞。艾邁斯歐司朗產品經理Simon Gubser表示：「我們的Bidos產品系列擴大後，可以為既定功率與發射角的3D應用，提供市面上最小尺寸的VCSEL封裝。透過將匹配的發射器和感測器整合到一個緊湊的模組中，大幅降低客戶的封裝難度。」
Bidos P2433 Q有四個不同的版本，包含兩種不同的發射角和兩種輸出功率。基於VCSEL的模組尺寸為3.3 mm x 2.4 mm，適用於飛時測距（ToF）測量的3D感測應用，並滿足均勻場景照明的需求。由於波長為940奈米，所有模組都沒有紅曝效應，而紅曝效應被人眼視為干擾性閃爍。
兩個功率更高的模組（6.5瓦）採用了雙接面VCSEL，效能卓越，效率高達45％。此外，模組中整合了保護眼睛安全的特殊感測器監測功能，一旦檢測到光線入射發生變化（例如，如果光學元件損壞），VCSEL的電流供應將立即中斷。
除了3D手勢識別，這四個新模組還可用於工業機器人的避障和虛擬圍欄，或用於智慧門鎖或銷售終端用於支付的3D人臉識別系統。
(時報資訊)
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