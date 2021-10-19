Yahoo奇摩App全新升級，繼9月釋出用戶搶先體驗版後，宣布正式導入會員經營解決方案「Yahoo奇摩粉絲通」，並在App底部選單新增專屬入口，目前已吸引近200家商家、公益團體等開通帳號。
Yahoo奇摩自今年第二季宣布將旗下超級商城與拍賣App二合一之後，日前再宣布整合購物中心，正式完成三個電商平台的合併，並推出「Yahoo粉絲通」解決方案。
Yahoo奇摩表示，App底部選單導入「Yahoo奇摩粉絲通」專屬入口，點選後即可馬上瀏覽「訊息」與「探索」兩大區塊。「訊息」提供品牌商家與會員／粉絲互動的管道，「探索」則引導用戶挖掘各品牌、商家與公益組織、且更容易找到有興趣加為好友的帳號。為聚焦用戶最關注的內容與喜好，並讓用戶輕鬆取得資訊。
Yahoo奇摩表示，為慶祝Yahoo奇摩粉絲通正式上線，Yahoo奇摩App與「CAFFECOIN職人咖啡通行」獨家合作，祭出4大好康優惠，串連「CAFFECOIN職人咖啡通行」全台超過1,000家合作咖啡店，不論是VWI by CHADWANG、RUFOUS COFFEE ROASTERS、引路咖啡等世界級咖啡店，或是網美咖啡店及隱身巷弄的特色咖啡店，讓用戶動動手指就能享受一杯好咖啡。
「Yahoo奇摩粉絲通」也為關心弱勢團體與議題的用戶串接公益組織，目前已經加入的有心路基金會、創世基金會、家扶基金會、勵馨社福基金會等多家公益組織，讓用戶掌握第一線的訊息即時行動捐款，為公益提供更直接的愛心勸募力量。
(時報資訊)
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