國泰世華銀行18日網銀與ATM大當機，導致民眾提領扣款沒領到錢，引發民眾抱怨，沒想到今(19)日系統又出現問題，導致民眾再度提款被吃錢，國泰世華銀也在稍早公告，將於19日下午5點至晚間9點進行系統維護作業，於此維護期間將暫停全部轉帳交易及跨行提款功能。
國泰世華銀官網公告，本行預定於2021/10/19(二) 17: 00~ 21:00進行系統維護作業，於此維護期間將暫停全部轉帳交易及跨行提款功能。如作業順利完成，將提前開放服務，但若有特殊異常狀況發生原訂時間將會延長。造成您的不便，敬請見諒。
國泰世華銀18日當機，引來金管會注意，調查後指出國泰世華銀因ATM前置處理系統維護升級導致18日出現二個時點、長達6小時46分鐘的當機，影響41000多筆交易，占日平均量的3至4％，目前已全數退款，金管會也要求7日內提出檢討報告，沒想到現在又出現問題。
(時報資訊)
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