台灣指數公司19日公布「台灣指數公司中小型A級動能50指數」2021年第4次成分股定期審核結果。成分股新納入聯華（1229）等47檔，成分股同時刪除恩德（1528）等47檔。成分股納入和刪除之變動自10月19日盤後生效。
中小型A級動能50指數成分股納入47檔，包括：聯華、台聚、華夏、亞聚、東和、南紡、力麗、力鵬、聯發、儒鴻、宏泰、台肥、中華化、展宇、中釉、和成、裕隆、廷鑫、大同、精技、偉詮電、潤弘、三商、潤泰全、奇鋐、鴻名、威健、智原、建漢、大量、昇貿、華擎、柏騰、健策、世芯-KY、大眾控、永崴投控、泰鼎-KY、榮科、浪凡、聯茂、愛普*、雷虎、無敵、金麗-KY、鈺齊-KY、潤泰新等
成分股刪除47檔，包括：恩德、岱宇、華榮、華紙、寶隆、永豐餘、燁興、春源、春雨、官田鋼、美亞、聚亨、燁輝、大成鋼、盛餘、彰源、新光鋼、新鋼、佳大、允強、運錩、台橡、鑫永銓、華泰、順德、金像電、台光電、國碩、興勤、全新、強茂、希華、宏璟、台驊投控、景碩、玉晶光、晶相光、元翎、康普、界霖、台郡、GIS-KY、騰輝電子-KY、華東、菱光、統一實、泰銘等。
(時報資訊)
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