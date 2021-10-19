瑞銀投行將大陸2021年全年GDP增速預測由8.2％下調至7.6％，預計2022年全年實際GDP增長5.6％。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，儘管近期大陸房地產相關信貸已有邊際放鬆跡象，但瑞銀仍預計今年第4季到明年初房地產銷售和新開工可能進一步下跌。

雖然缺電的情況有望改善、基建投資可能溫和反彈，應能支撐第4季實際GDP年增長率反彈至4％以上，但瑞銀亦將預期增速可能會進一步由4％放緩至2.7％。

汪濤指出，明年第1季，預計缺電的影響可能明顯消退、宏觀政策有望進一步放鬆，這應能抵消消費和房地產活動走弱帶來的拖累，不過經濟增長動能可能要到明年3月以後才會更明顯地反彈。瑞銀預計2022年大陸全年實際GDP增長5.6％。

考慮到經濟增長面臨的下行壓力加劇，預計財政政策會進一步放鬆，例如加快地方政府債券發行、加快地方基建項目審批、小幅放鬆對地方政府融資平臺融資的管控等，其影響可能在今年第4季到明年年初更為明顯。

(時報資訊)

#瑞銀 #GDP #大陸 #缺電

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