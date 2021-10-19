近期國際油價連續飆漲，國內油價亦隨之調高，市場更喊出年底上看100美元，引發民眾通膨擔憂。中油表示，為降低油價上漲對民生衝擊已透過亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施雙機制實施油價緩漲；累計吸收未調足金額已達67.71億元。即使依國際機構研判國際油價最嚴峻狀況推估年底達每桶100美元，導致國內油價上漲至35元以上，仍可依雙重機制運作由中油及政府吸收75％漲幅，民眾負擔將可大幅減輕。

為降低油價上漲對經濟發展及民生產業之衝擊，政府於96年9月1日及107年5月11日已分別制定「亞鄰競爭國最低價」以及「油價平穩措施」雙重機制因應，以減輕民眾負擔，並達成照顧民生實際成效。

中油指出，110年截至上周（10月17日）止，共有39周因觸及亞鄰競爭國（日、韓、港、星）最低價及4周啟動平穩措施而未足額調整油價，中油汽、柴油每公升尚各吸收1.2及2.3元，累計吸收未調足金額已高達67.71億元。

10月份的OPEC+會議仍繼續維持每月增產40萬桶／日的計畫不變，市場原先預期在需求增長以及歐洲能源危機的影響下，OPEC+會在11月增產80萬桶／日。OPEC+今年7月份達成協議，自8月起每月將增加40萬桶的日產量，至明年9月將產量恢復至減產前水平。

美國9月工業生產創七個月來最大降幅、中國大陸第三季GDP數據弱於預期拖累油價，紐約商業交易所（NYMEX）交易量較大的12月原油期貨10月18日收盤下跌0.1％，成為每桶81.69美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌0.6％，每桶84.33美元。

中油強調，實施亞鄰競爭國最低價及平穩機制已同時兼顧照顧民生及維持產業競爭力需要，降低油價上漲產生之衝擊。顧及國內能源完全仰賴進口，為使能源效益達到最大化，養成民眾節約能源觀念，現行油價仍宜依「亞鄰競爭國最低價」及「油價平穩措施」雙重機制因應調整。

(時報資訊)