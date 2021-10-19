最新「2021施羅德全球投資人大調查」第二階段的永續投資調查結果出爐。根據此次調查結果，台灣投資人不僅超過半數認為永續投資具有吸引力，更有六成以上認為環境與社會議題在新冠疫情過後愈來愈重要。此外，台灣投資人亦相當具有責任投資意識，當投資的企業出現金融或會計醜聞時，有76％的投資人一定／可能會撤資，比全球（64％）和亞洲（68％）的比例都高。

投資人最關心的，除了永續基金的報酬率，也很在意是否有第三方認證，在意程度甚至是全球的兩倍。施羅德投信認為，永續和報酬並不互斥，以2007年成立至今的施羅德（環）環球氣候變化策略基金及施羅德（環）環球永續增長基金為例，除抱持永續理念，更重視長期利益，因此兩檔基金皆能獲得投資人青睞。

「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23,000位投資人調查。調查議題涵蓋投資人行為、永續投資、退休等等議題，為全球最具公信力之全球投資人大調查之一。

聯合國責任投資原則（The Principles for Responsible Investment），責任投資是指將環境、社會、與治理（ESG）等因素整合至投資與所有權的決策當中，施羅德投資集團在2007年即已簽署，將其原則納入投資實踐當中。

從「2021施羅德全球投資人大調查」第二階段調查結果可以看到，台灣投資人相當具有責任投資意識，尤其反映在對環境與社會議題的態度上，在新冠疫情發生後尤甚。有67％的受訪者表示，新冠疫情讓他們認為環境議題變得更加重要，高於全球的55％；亦有64％的受訪者表示，新冠疫情使他們覺得社會議題更為重要，高於全球的57％。

此外，當投資的基金將資金挹注在有金融或會計醜聞的企業當中，有76％的台灣投資人會撤回投資，比例高於全球的64％與亞洲的67％。再者，有72％的台灣投資人也會從個資洩漏或網路駭客有關的企業當中撤資，比例同樣高於全球的61％與亞洲的65％。當企業與氣候變化的醜聞相關（如漏油、碳排放）時，亦有66％的台灣人會選擇撤資，比例更是高於全球（60％）和亞洲（59％）。

值得注意的是，雖有超過半數的台灣投資人認為永續基金具吸引力，但驅動投資人投資永續基金的關鍵始終是報酬率。

事實上，永續與報酬率並非無法兼顧。「關注永續不代表報酬必須妥協。我們的確看到永續的價值創造本質上與成功應對社會和環境挑戰有關。」施羅德投資集團永續投資主管Andy Howard說，施羅德作為投資者以及資產管理者，會尋求主動積極地去影響企業行為，「因此我們所投資的公司也會更永續、適應力更強。」以施羅德（環）環球氣候變化策略基金為例，自2007年成立，其績效一直名列前茅，即使近三年市場遭到新冠疫情攪局，該基金的表現同樣亮眼。

有趣的是，除了報酬率，台灣投資人也很在意「第三方認證」。根據此次調查，有58％的台灣投資人表示第三方認證會鼓勵其增加永續投資，比例高出亞洲的37％，更是全球28％的兩倍。

施羅德（環）環球永續增長基金就是一個獲第三方認證且績效突出的例子，該基金獲得晨星五顆地球的肯定，代表永續的最高評級。其主動排除爭議性產業，有助於投資人掌握或因應未來潛藏的ESG永續風險；同時積極主動參與管理，進一步促使改變進步，績效同樣亮眼。而施羅德（環）環球氣候變化策略基金也得到晨星四顆地球的肯定。

施羅德氣候變化策略產品經理林良軍說，作為將永續概念納入基本面分析的專業投資機構，必須以更深入的研究，考量所投資企業的成本、產業競爭環境、商業模式，尋找被低估的供應商跟設備製造商，或是正朝向永續創新的公司，我們相信，如此長期而言將能創造更大的獲利機會。

(時報資訊)