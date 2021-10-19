國泰世華銀行18日網銀與ATM大出包，民眾被扣款卻沒領到錢，金管會關切。金管會銀行局副局長林志吉19日指出，國泰世華銀因ATM前置處理系統維護升級導致18日出現二個時點、長達6小時46分鐘的當機，影響41,000多筆交易，占日平均量的3至4％，目前已全數退款。金管會要求國泰在七日內要交檢討報告，並且要求要加派人手回應民眾疑問。
林志吉表示，國泰世華銀在2021年10月17日進行ATM前置處理系統維護升級，10月18日發生二次當機，一次是在11點09分至12點55分、當機1小時46分鐘，一次發生在下午5點至9點，長達4小時，據國泰世華銀的通報，主要是該時段交易量較大，以致於系統效率緩慢，影響到網路銀行跨行轉帳、ATM存提款轉帳交易逾時，因而產生扣帳未補鈔、扣帳未入帳、存款沒入帳的情況，不過，截至10月18日晚上九點已恢復正常，目前該行持續監控系統運作效能，若有少數發生零星交易緩慢、失敗都有即時處理。
林志吉表示，該行清查出來此次受影響筆數達41,000多筆，占日平均約70萬至100萬筆交量量的3至4％，該行已逐一清查受影響資料，逐一把相關款項退款，10月19日可全數完成退款。
林志吉表示，國泰世華銀18日已向金管會通報重大偶發事件，據法規該行要在發生事件次日起七日內函報詳細資料給金管會，收到檢討報告後會檢視其改善妥適性及責任，金管會並要求該行要就異常交易盡速處理，避免影響民眾權益，對於民眾疑問要增加分行客戶人力積極回應。
林志吉表示，金管會統計，近五年因為「ATM升級」造成當機的有三家銀行：台銀、北富銀、國泰世華，都有依程序申報給金管會並有釐清、修復程式，交易異常也都有補正措施未影響客戶權益，另外，2018年中信銀不是升級而是主機異常當機。
林志吉表示，金管會重視銀行資訊安全維護，在強化ATM資安方面，已督導銀行公會訂定金融機構提供ATM安全的規範，有四大要求，一、銀行每半年要針對ATM伺服器進行落點掃瞄，二、建立ATM事件應變機制、三、每年要進行演練程序，四、ATM異常要依程序通報，採取相關改善措施。
至於金管會對銀行系統當機容忍時間，林志吉指出，由各金融機構就業務量、負載量自行訂定，但金管會基於客戶權益考量希望在二小時內能解除狀況。
(時報資訊)
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