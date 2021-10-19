大陸「能耗雙控」已造成水泥需求減少，市場傳出，價格恐反轉、持續攻頂不易，水泥廠第四季營運將「旺季不旺」？台泥指出，目前大陸水泥價格仍維持高檔，漲勢是否持續，後續仍要看當地政府的政策是否改變而定。
目前水泥平均價格，根據統計，10月上旬每噸P.O42.5散裝價格，比9月下旬漲了7.4％；P.O42.5袋裝，10月上旬價格也比9月下旬，漲了7.2％。
台泥指出，大陸這波限電限產不只侷限水泥業，而是各行業都受影響，「能耗雙控」確實造成需求減少，不過目前水泥價格仍在高檔，有助獲利支撐。
中國「數字水泥網」統計，今年9月大陸水泥產量2.05億噸，比起去年同期大幅縮水13％。在供給減少下，台泥指出，華南地區光是9月份，價格就調漲4、5次。
這波水泥調漲趨勢，是否會受到需求降溫而反轉？台泥認為，當地政府政策會影響市場需求、價格變動，價格是否隨需求降溫而反轉，未來仍須觀察。
(時報資訊)
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