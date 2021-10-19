【時報-台北電】建新國際(8367)取得不動產相關事宜，為台中市龍井區忠和段1063、1064及1065第3筆地號土地，取得土地6642平方公尺(折合約2009.205坪)，交易總金額1億9690萬元，取得之具體目的為考量長期營運及未來業務擴充需求。（編輯整理：葉時安）

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