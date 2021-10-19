【時報記者張漢綺台北報導】連接器廠信音(6126)第3季合併營收為10.68億元，季增4.33%，為101年第4季以來新高，公司自結前8月稅後盈餘為1.59億元，每股盈餘為1.26元，由於NB及消費性產品受長短料影響需求減弱，終端狀況不明朗，信音預估，下半年看起來跟上半年差不多，今天在外資買超下，股價以漲停板作收。

信音主要產品為連接器，尤其是防水連接器，廣泛應用於智慧家居、太陽能及車用產品，受到NB需求減緩，且半導體缺料，智慧音箱等消費性產品出貨不如預期，加上原物料價格上漲，致使信音今年上半年獲利較去年衰退，所幸車用相關連接器出貨維持水準，為下半年營運帶來支撐，降低今年獲利衰退壓力。

信音自結7月及8月稅前盈餘為8200萬元，稅後盈餘為5200萬元，每股盈餘為0.41元，累計第3季合併營收為10.68億元，季增4.33%，為101年第4季以來新高，累計前8月稅後盈餘為1.59億元，每股盈餘為1.26元，累計前9月合併營收為31.34億元，年成長14.47%。

由於供應鏈終端長短料去庫存壓力不小，且大陸供電不穩定，信音謹慎看待營運，由於變數不少，信音預估，下半年跟上半年差不多。

(時報資訊)

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