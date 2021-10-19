【時報記者郭鴻慧台北報導】據財政部針對營業人地址登記樓層最新統計，在店租飆漲下，許多行業不鍾情於一樓，選擇往上或往下發展，在比重上，雖然一樓仍是大宗，可是2~5樓，甚至於更高樓層也頗受青睞，地下室也佔有了相當比重；在區域上，北市已經有超過5成的營業人不登記在一樓，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，隨著社群媒體的發達，業者反而不一定需要店面創造聲量與黏著客戶，加上微型創業風起，業種型態多元化，越來越多營業人不限定自己的營業地點，對於店面房東來說也是一大考驗。
徐佳馨指出，從這份統計來看，可以看出雖然一樓仍是大宗，但結構有很大的不同，開業時間30年以上的營業人多在一樓，經營一定時間以上的業者反而勇敢轉向其他樓層，同時，都會區因為租金等因素讓業者轉向其他樓層，中南部與花東地區的業者仍有9成以上鍾情一樓。
在業種型態上，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，彩券、典當與檳榔業因為業種特性，多數仍在一樓，但某些營業面積大，例如月子中心與健身房，或是以專業性吸引客戶的產業，如保險、專利人與報關行等，就會轉進其他樓層，甚至於地下室以節省開支。
疫情之後零售市場出現改變，郎美囡也認為，現在營業人會更多元的展示自己的競爭優勢，傳統上需要一樓在才利於觸及消費者，同時有廣告效益，後疫情時代下，多元管道讓業者不限於一定要在一樓營業，這是營業人的新機會，也將會是日後的大趨勢。
(時報資訊)
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