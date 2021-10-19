【時報編譯張朝欽綜合外電報導】愛立信周二公布第三季核心獲利高於預期。愛立信5G設備在全球多數市場的強勁表現，抵銷了在中國市場的潰敗。
該瑞典網路設備商第三季經調整營業利益為88億瑞典克朗(約10.24億美元)，優於預估的78.5億瑞典克朗以及去年同期的86億瑞典克朗。總營收跌2%，來到563億瑞典克朗，但低於分析師預測的581.4億瑞典克朗。
在中國的銷售下跌到36億瑞典克朗。瑞典政府一年前禁止華為設備，讓愛立信在中國失去數個投標案。
財務長Carl Mellander表示，中國營收占比，已從10~11%降至3%；而華為在多個國家的挫敗，愛立信也藉此填補了華為留下的市場空缺。而在中國下跌始於第二季，僅在第三季中國地區銷售就減少了36億瑞典克朗(約4.18億美元)。愛立信也正在縮減在中國銷售和配送組織的規模。
執行長Borje Ekholm進一步指出，第三季遇到許多供應鏈的動盪和對銷售產生的影響，這些問題將形成威脅。由於晶片供應短缺，加上物流問題，愛立信無法將某些硬體提交給客戶。
愛立信股價在早盤一度跌逾2%，目前小跌0.17%。
(時報資訊)
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