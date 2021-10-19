【時報記者任珮云台北報導】特斯拉股價持續創新高，因電動車市場前景一片光明，2021年全球電動車出貨量由200萬台上調至300萬台，特斯拉全年出貨量也上看100萬台。在台掛牌追蹤尖牙指數的統一FANG+(00757)(統一NYSE FANG+ ETF)股價同步創高，今日(19日)盤中跳漲1.98%，股價最高來到51.55元，成立以來累積漲幅高達156.75%。
統一NYSE FANG+ ETF袁永騰表示，美國債務上限問題暫延至12月初、10年期美債殖利率衝高回穩、銀行股第三季財報優於預期等利多消息，拉升投資人風險偏好，也吸引資金持續回流美股。預估標普500指數成分股第三季獲利將較去年同期增長32%，市場也普遍預期大型科技股財報將有不錯表現，推動近期那斯達克指數走揚，並站穩季線上方。
受惠於全球爆紅夯劇「魷魚遊戲」的NETFLIX，10月7日股價創高後，持續維持高檔，NETFLIX將於今晚公布財報，市場樂觀看待第三季受到「魷魚遊戲」帶動，訂閱戶數將明顯成長。後續10月21日特斯拉、10月26日臉書、10月29日亞馬遜、蘋果、Google母公司ALPHABET、11月18日NVIDIA將公布財報。此外，先前受累於中國科技監管加嚴的阿里巴巴、百度，由於股價修正至低檔，投資價值浮現，包括股神巴菲特的拍擋孟格(Charlie Munger)也在第三季大幅增持阿里巴巴，帶動投資人信心，使得這二檔個股10月以來明顯彈升，漲幅皆逾一成。
統一NYSE FANG+ ETF追蹤的尖牙股指數涵蓋相關產業領域的重要領導廠商，且成分公司多數正值獲利與現金流高度成長期，股價持續創新高的能力強，為長期投資不可或缺的一環。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：