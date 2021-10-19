【時報記者林資傑台北報導】線上旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK為滿足消費者需求，持續拓增多元支付選項，續8月串連LINE Pay後，即日起再推出「先買後付」KLOOK便利付服務，用戶可先在KLOOK上預訂商品，下訂後14天內付款即可，並可依據自身需求及偏好彈性選擇不同支付方案。
「KLOOK便利付」串接AFTEE先享後付服務，消費者下單時選擇將自動跳出手機驗證視窗，驗證完後即可完成結帳。結帳當下不需立即付款，待訂單成立後憑繳費通知簡訊或AFTEE App，14天內至便利商店或透過實體ATM、網銀轉帳，即可完成付款。
若是沒有信用卡的消費者，「KLOOK便利付」也支援無卡分期功能，消費者可在結帳時自由選擇將單筆訂單金額分成3期以上付款，再依各期需繳納時間完成付款即可。透過繳費通知簡訊或AFTEE App，可輕鬆檢視先前的訂單繳費狀態。
KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，KLOOK目前全球支援超過40種貨幣或支付方式，「KLOOK便利付」上線讓偏好現金支付或無信用卡的消費者，有了另外一種支付選擇，甚至透過先買後付、無卡分期等來降低支付門檻。
林耀民指出，KLOOK希望能為消費者打造最流暢直覺的預訂體驗，從搜尋商品、下訂到支付均持續嘗試、並拓展各種不同方案。此次不只台灣，包括新加坡、香港、馬來西亞等市場，亦將陸續推出類似的「先買後付」服務，以回應與時俱進的消費趨勢與需求。
恩沛科技執行長角元友樹表示，在台灣推出「AFTEE先享後付」3年多以來，已為超過40萬用戶提供更快速直接的支付體驗。此次攜手KLOOK推出「KLOOK便利付」，為首度將先享後付功能運用在旅遊體驗預訂平台，讓學生、小資族和無卡族也能享用便利服務。
(時報資訊)
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