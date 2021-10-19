【時報-台北電】順達(3211)110年第3季及110年前3季合併自結損益，第三季營業收入52億2216萬元，營業淨利2億2068萬元，稅前淨利3億696萬元，本期淨利2億3737萬元，基本每股盈餘1.61元。

　前三季營業收入154億101萬元，營業淨利7億4563萬元，稅前淨利9億3754萬元，本期淨利6億9051萬元，基本每股盈餘4.68元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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