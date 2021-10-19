明年元旦起基本工資將調漲，同步勞退提撥也將跟變動，預計將有151.3萬人受影響。勞動部預告勞工退休金月提繳分級表修正草案，將與基本工資一起上路實施。
勞動部官員說，配合基本工資調升，勞工退休金月提繳分級表作出修正，初估將有151.3萬人受到影響，因基本工資從現在的2萬4千元，元旦起將調漲為2萬5250元，雇主每月將為新制勞退受僱勞工多提撥75元勞退金。
(時報資訊)
明年元旦起基本工資將調漲，同步勞退提撥也將跟變動，預計將有151.3萬人受影響。勞動部預告勞工退休金月提繳分級表修正草案，將與基本工資一起上路實施。
勞動部官員說，配合基本工資調升，勞工退休金月提繳分級表作出修正，初估將有151.3萬人受到影響，因基本工資從現在的2萬4千元，元旦起將調漲為2萬5250元，雇主每月將為新制勞退受僱勞工多提撥75元勞退金。
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