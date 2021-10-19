【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.台達電(2308)：每股成交價255.14元，成交量6萬3000股，成交金額1607萬3820元。

2.台達電(2308)：每股成交價255.03元，成交量37萬8000股，成交金額9640萬1340元。

3.台達電(2308)：每股成交價254.64元，成交量10萬股，成交金額2546萬4000元。

4.台積電(2330)：每股成交價600元，成交量6萬7000股，成交金額4020萬元。

5.台積電(2330)：每股成交價598.45元，成交量30萬2600股，成交金額1億8109萬970元。

6.台積電(2330)：每股成交價598.43元，成交量2萬7000股，成交金額1615萬7610元。

7.台積電(2330)：每股成交價598.4元，成交量28萬8400股，成交金額1億7257萬8560元。

8.順德(2351)：每股成交價138元，成交量26萬1000股，成交金額3601萬8000元。

9.瑞昱(2379)：每股成交價477.31元，成交量10萬9370股，成交金額5220萬3395元。

10.瑞昱(2379)：每股成交價477.27元，成交量14萬630股，成交金額6711萬8480元。

11.聯發科(2454)：每股成交價892.86元，成交量34萬2000股，成交金額3億535萬8120元。

12.聯發科(2454)：每股成交價892.85元，成交量51萬股，成交金額4億5535萬3500元。

13.瑞軒(2489)：每股成交價17.95元，成交量400萬股，成交金額7180萬元。

14.欣興(3037)：每股成交價138.72元，成交量142萬5642股，成交金額1億9776萬5058元。

15.欣興(3037)：每股成交價138.71元，成交量302萬6358股，成交金額4億1978萬6118元。

16.創意(3443)：每股成交價517元，成交量4萬1000股，成交金額2119萬7000元。

17.矽力-KY(6415)：每股成交價4114.42元，成交量1萬7405股，成交金額7161萬1480元。

18.矽力-KY(6415)：每股成交價4114.4元，成交量1萬2095股，成交金額4976萬3668元。

19.富邦媒(8454)：每股成交價1695元，成交量10萬8000股，成交金額1億8306萬元。

20.美利達(9914)：每股成交價275.03元，成交量7萬6800股，成交金額2112萬2304元。

21.美利達(9914)：每股成交價275.02元，成交量8萬3200股，成交金額2288萬1664元。

(時報資訊)

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