【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.台達電(2308)：每股成交價255.14元，成交量6萬3000股，成交金額1607萬3820元。
2.台達電(2308)：每股成交價255.03元，成交量37萬8000股，成交金額9640萬1340元。
3.台達電(2308)：每股成交價254.64元，成交量10萬股，成交金額2546萬4000元。
4.台積電(2330)：每股成交價600元，成交量6萬7000股，成交金額4020萬元。
5.台積電(2330)：每股成交價598.45元，成交量30萬2600股，成交金額1億8109萬970元。
6.台積電(2330)：每股成交價598.43元，成交量2萬7000股，成交金額1615萬7610元。
7.台積電(2330)：每股成交價598.4元，成交量28萬8400股，成交金額1億7257萬8560元。
8.順德(2351)：每股成交價138元，成交量26萬1000股，成交金額3601萬8000元。
9.瑞昱(2379)：每股成交價477.31元，成交量10萬9370股，成交金額5220萬3395元。
10.瑞昱(2379)：每股成交價477.27元，成交量14萬630股，成交金額6711萬8480元。
11.聯發科(2454)：每股成交價892.86元，成交量34萬2000股，成交金額3億535萬8120元。
12.聯發科(2454)：每股成交價892.85元，成交量51萬股，成交金額4億5535萬3500元。
13.瑞軒(2489)：每股成交價17.95元，成交量400萬股，成交金額7180萬元。
14.欣興(3037)：每股成交價138.72元，成交量142萬5642股，成交金額1億9776萬5058元。
15.欣興(3037)：每股成交價138.71元，成交量302萬6358股，成交金額4億1978萬6118元。
16.創意(3443)：每股成交價517元，成交量4萬1000股，成交金額2119萬7000元。
17.矽力-KY(6415)：每股成交價4114.42元，成交量1萬7405股，成交金額7161萬1480元。
18.矽力-KY(6415)：每股成交價4114.4元，成交量1萬2095股，成交金額4976萬3668元。
19.富邦媒(8454)：每股成交價1695元，成交量10萬8000股，成交金額1億8306萬元。
20.美利達(9914)：每股成交價275.03元，成交量7萬6800股，成交金額2112萬2304元。
21.美利達(9914)：每股成交價275.02元，成交量8萬3200股，成交金額2288萬1664元。
(時報資訊)
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