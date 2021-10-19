台指期19日上漲181點至16,902點。價差方面，台指期正價差縮至1.33點，電子期轉為逆價差1.01點，金融期逆價差縮至1.03點。

現貨部分，三大法人買超164.46億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加63口至9,447口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少796口至18,206口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,277口至2,615口。

永豐期貨指出，隨美國科技股走強，台股跳空開高，由電子股領軍，帶領大盤上攻月線，終場上漲1.17％，收16,900.67點。權值股來看，台積電回神上漲1.69％，收600元，聯發科同步上漲3.58％，收898元，而外資看好ABF載板需求，欣興、景碩同步亮漲停，南電大漲9.34％。

另外，鴻海釋出三款原型電動車款，連帶激勵汽車類股，東陽、廣華-KY強漲超過5％。整體來看，本周須密切注意包含特斯拉、IBM、英特爾等財報，並留意大盤能否站穩月線而進一步轉強。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意