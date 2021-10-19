近期美股震盪，投信法人指出，在股市累積漲幅已不小的大環境下，投資人可以「三環策略」均衡布局，也就是以投資級多元債券作為核心資產、採取全球股債多元資產來掌握資產輪動、聚焦具有長期結構性的趨勢主題如氣候變化或永續基金。

施羅德多元資產投資團隊指出，對於風險性資產仍持審慎樂觀態度。主要因為企業獲利前景仍樂觀，景氣仍可望持續復甦腳步。此外，若再聚焦過去一年多的發展，可以看到全球經濟確實持續自疫情後的谷底回升，因此團隊原先即預期通膨會隨之升溫，公債殖利率也將揚升。

施羅德（環）環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，投資人可能擔憂利率上揚對債券市場潛在的衝擊，然若利率上揚是因為全球經濟成長與需求強勁、加上聯準會貨幣政策正常化所致，長期來看對於風險性資產仍是正面，尤其是企業債券在企業盈餘持續成長的前提下，不但可提供不錯的收益，也可擔任起投資組合中穩定波動的角色。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，長期來看，經濟復甦的最初加速期雖已結束，但整體經濟環境對風險性資產仍是正面，預料短期的震盪僅是股市漲多後的休息，然不可避免地市場的波動已逐漸加劇，因此穩健與積極型投資人，可續抱或逢低加碼全球型的多元資產基金，以有風險控管的方式參與市場機會。

施羅德投信環球氣候變化策略產品經理林良軍認為，投資人可多關注永續增長、再生能源、環境資源、能源效率、低碳排放和永續運輸等多元的氣候變化或永續主題。不論短期市場如何震盪，擁有市場長線題材的氣候變化投資主題、或永續投資產品仍為投資人逢拉回即可加碼的長期投資標的。

(時報資訊)