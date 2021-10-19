摩爾投顧分析師張志誠表示，美股18日受惠財報表現正向的信心推動，四大指數全數收紅，惟獨費半指數仍收在季線下方，台股走勢雖落後美股，但仍有機會跟隨美股腳步攻過季線。
類股方面，2021年是台灣電動車產業重要的一年，鴻華先進18日發表首款基於MIH電動車平台的電動車，成功帶動茂達、胡連、健和興、朋程等相關個股領先大盤收復季線。另外半導體產業占台股比重三成以上，指標股台積電領先站上季線，帶動半導體族群轉折攻擊，本周納入投資組合的欣興更獲外資研究機構追捧，調高目標到500元天價，股價19日出量漲停站上季線。
至於航運雖在收斂打底，不如以往的大成交量和活潑漲跌，但除半導體和電動車外，航運股股價大幅修正後本益比隨之壓低，正是價值投資機會浮現的時候。
(時報資訊)
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