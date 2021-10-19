證券分析師黃勇文表示，美國企業財報獲利放緩、國際油價仍維持高檔，加權指數19日大漲近200點，成功突破月線，後續在美國聯準會（Fed）縮減QE前的最後衝刺期，在全球熱錢持續「呼風喚雨」下，後續就看台股能否再持續往上突破季線壓力，預期未來需要權值股的帶動，才有望衝破上方沉重的壓力區。
個股方面，本周納入投資組合的中探針，9月、第三季營收同創歷史新高，股價19日續揚，後市並不看淡。
選股方面，台股19日由晶圓雙雄台積電、聯電領軍，加上車用電子、比特幣概念股持續上揚，激勵加權指數大漲195.21點。不過，美中不足的仍是「成交量低迷」，大盤成交量能已連久的交易日不到3千億元。
展望後市，全球政府合力推行綠能、「碳中和」等政策，電動車將成為未來趨勢，台股後續有望在電動車出貨動能升溫下，帶動相關企業營收成長，並激勵加權指數持續反彈。
(時報資訊)
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