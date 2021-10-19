倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開高走高，終場大漲195.21點，跌幅1.17％，收在16,900.67點；櫃買指數亦同步揚升3.56點，漲幅1.76％，收在205.97點；至於三大法人進出方面，外資續買110.91億元，投信轉買14.92億元，自營商續買38.59億元，惟外資法人於台指期貨轉買800口多單，累計淨空單部位為18,206口，心態呈現中性謹慎偏多。
儘管大陸限電危機仍未解除，且美國聯準會（Fed）縮表動作也箭在弦上，牽動著市場敏感神經及追價意願，惟台股19日表現仍非常亮眼，前景展望佳、業績爆發成長題材的個股，包括智原、創意、欣興、景碩、南電、茂達、晶焱、創惟、同欣電、健策、健和興、德微、順德、整朋程、強茂、台半、美琪瑪、康普、聚和等表現犀利。
就技術面觀察，台股15日拉出一根長紅K棒，並有效突破並站穩於10日線位置區上，19日又衝破月線位置區，隨台股慣性改變、止跌契機浮現，後續若逢壓回，都將是投資人低接的大好機會。
個股方面，本周納入投資組合的朋程，搭上新能源車趨勢題材商機，營運前景閃亮，隨股價放量上漲、內外資法人心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。
選股方面，「跌深股」包括敦泰、天鈺、矽創、晶豪科、威剛、南亞科、富鼎、尼克森、杰力、國巨、華新科、友達、群創、長榮、陽明、萬海等，均可望出現跌深反彈的機會；不過，真正多方主軸仍將持續聚焦於晶圓代工漲價受惠股、電動車題材概念股。
此外，受惠高效能運算應用持續成長，加上高階伺服器推出，將使板層數增加、尺寸變大、設計複雜度提高，不僅產能消耗大，技術難度提升也會使能供應的廠商越來越少，使ABF載板前景持續看旺。
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