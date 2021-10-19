美元跌跌不休，人民幣匯價19日大幅強彈。人民幣兌美元在岸價下午4點半官方收報6.3998元，正式升破6.4元整數關卡，較上一交易日官方收盤價6.4345元大漲347個基點，單日漲幅0.54％，創6月16日以來的逾四個月新高。
人民幣兌美元離岸價也同樣升破6.4元，並叩關挑戰6.39元。截至16點46分，離岸價報6.3901元，上揚377個基點，漲幅0.59％。
人民幣兌美元中間價19日報6.4307元，較上日報價下跌7個基點，跌幅0.01％。
(時報資訊)
美元跌跌不休，人民幣匯價19日大幅強彈。人民幣兌美元在岸價下午4點半官方收報6.3998元，正式升破6.4元整數關卡，較上一交易日官方收盤價6.4345元大漲347個基點，單日漲幅0.54％，創6月16日以來的逾四個月新高。
人民幣兌美元離岸價也同樣升破6.4元，並叩關挑戰6.39元。截至16點46分，離岸價報6.3901元，上揚377個基點，漲幅0.59％。
人民幣兌美元中間價19日報6.4307元，較上日報價下跌7個基點，跌幅0.01％。
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