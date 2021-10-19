【時報記者林資傑台北報導】外送平台foodpanda今（19）日公布年度永續計畫，進一步將環保範疇拓展至店家及消費者，前者攜手新創環保團體RE-THINK及成大環工系推動「環境友善店家」計畫，後者則攜手北市環保局及「好盒器」，將「循環容器外送」拓點台北，逐步打造永續外送鏈。

foodpanda與RE-THINK針對平台用戶進行「環保餐飲看法大調查」，從近2萬份回收問卷中發現，疫情提升消費者的永續意識，約86％願意支持環保店家，約7成消費者願意多花錢支持採用環境友善材質的餐具或容器的店家。

不過，調查顯示消費者反應不易找到響應店家，且僅59％願意多花少於10元支持環境友善材質的餐具或容器。近8成認為只要餐點不灑出，包裝可以少一些，但對常見的包裝容器及吸管、橡皮筋、膠帶等輔助包材，高達86％不知回收分類類別，使回收無法落實。

為落實源頭減廢，foodpanda攜手RE-THINK及成大環工系首創「環境友善店家」計畫，針對店內環境、外送外帶、食材3大面向規畫9項環保標準，盼發揮平台影響力，推動餐飲業環保轉型，APP亦設有環保友善店家專區，讓消費者能更輕鬆實際支持。

foodpanda指出，環境友善店家首波報名成果超乎預期，共收到超過200份報名表，最終共36家通過評選，包括連鎖飲料店、健康輕食、中式料理、異國美食等多元店家，更包括火鍋、粥品等以湯水為主、外送難度較高的品項。

此外，foodpanda也希望帶動無塑消費，串起永續外送鏈，去年底在台南展開「循環容器外送」計畫，迄今有38間店家加入。此次調查亦顯示近5成消費者在體驗循環容器外送後選擇重複使用。

foodpanda今年擴大循環容器外送計畫，攜手北市環保局及循環容器廠商「好食器」拓點台北，前進台北站前及公館商圈，第一階段共有11間手搖茶店家響應，盼透過鼓勵店家提供循環容器，在生活中漸進式減少一次性容器使用。

(時報資訊)